General Electric: dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - General Electric se distingue en début de séance à Wall Street avec un gain de plus de 1%, soutenu par un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 90 à 120 dollars.



Le broker met en avant GE Aerospace comme 'franchise de moteurs rentable et à forte croissance', soulignant pour celle-ci un mix de revenus composé à environ 70% de services après-marché, ainsi que des livraisons de moteurs en hausse pour LEAP et GEnx.





