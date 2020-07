GENERAL ELECTRIC: chiffre d'affaires et free-cash-flow dépassent les attentes

(AOF) - General Electric a publié une perte de 2,18 milliards de dollars au second trimestre 2020, soit 26 cents par action, contre une perte de 61 millions à la même époque l'an dernier. Le chiffre d'affaires a reculé de 24% à 17,75 milliards de dollars, mais bat le consensus FactSet de 17,01 milliards. Idem pour le free-cash-flow industriel, négatif de 2,1 milliards de dollars, alors que le consensus s'attendait à -3,39 milliards. Le total des commandes a atteint 13,8 milliards de dollars, en repli organique de 35%. Le conglomérat a également réduit sa dette de 9,1 milliards au cours du trimestre

Les revenus des activités Electricité et Santé de GE ont eux aussi fait mieux qu'attendu, la première représentant 3,51 milliards de dollars (-3%) contre un consensus à 3,44 milliards, et la seconde 3,89 milliards (-21%) contre 3,82 milliards escompté.

En revanche, l'activité aéronautique ont déçu, chutant de 44% à 4,38 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 4,62 milliards.

