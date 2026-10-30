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General Dynamics revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce aux commandes soutenues de Gulfstream et du secteur naval
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 16:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique)

General Dynamics GD.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour 2026 après avoir publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande pour les jets d’affaires Gulfstream et les programmes de sous-marins.

La hausse des dépenses militaires dans un contexte de conflits en cours et la demande soutenue dans le secteur de l’aviation privée ont contribué à stimuler les commandes dans l’ensemble des activités de l’entreprise.

General Dynamics a enregistré près de 99 milliards de dollars de nouvelles commandes au cours du trimestre, notamment des contrats portant sur cinq sous-marins supplémentaires de classe Columbia et neuf sous-marins de classe Virginia, portant ainsi son carnet de commandes à un niveau record de 220,3 milliards de dollars, soit plus du double du niveau observé un an plus tôt.

La directrice générale, Phebe Novakovic, a déclaré vendredi lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que l’entreprise constatait une « augmentation significative des heures travaillées » dans ses chantiers navals, à mesure que les goulets d’étranglement prolongés au niveau de la chaîne d’approvisionnement et de la main-d’œuvre s’atténuent.

General Dynamics a indiqué que ses commandes dans le secteur aérospatial s’élevaient à 5 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les livraisons trimestrielles de Gulfstream sont passées à 40 appareils, contre 39 un an plus tôt.

L'action de la société a progressé de 1%.

Le sous-traitant du secteur de la défense prévoit un bénéfice par action pour 2026 compris entre 17,20 et 17,30 dollars, contre une prévision antérieure de 16,80 à 16,90 dollars.

Elle table sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 56,5 et 56,8 milliards de dollars, contre environ 55,7 milliards précédemment.

Le bénéfice de la société au troisième trimestre s’est établi à 4,49 dollars par action, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 4,13 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a progressé de près de 13% par rapport à l'année dernière pour atteindre 14,57 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,73 milliards de dollars.

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