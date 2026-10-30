General Dynamics dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la bonne tenue des commandes de Gulfstream et du secteur naval

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(évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout du ratio commandes/facturation au paragraphe 3, des livraisons Gulfstream au paragraphe 5 et de détails dans l'ensemble du texte)

General Dynamics GD.N vendredi a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d’affaires du troisième trimestre, grâce à un carnet de commandes bien rempli dans ses divisions d’avions d’affaires Gulfstream et de construction navale, ce qui a fait grimper le cours de l’action de ce sous-traitant du secteur de la défense d’environ 4% avant l’ouverture de la Bourse.

La société a enregistré un nouveau trimestre solide grâce à la hausse des livraisons de jets Gulfstream, à l’amélioration des marges dans le secteur aérospatial, aux progrès constants dans la production de sous-marins et à un carnet de commandes bien rempli.

Le total des commandes enregistrées au cours du trimestre a représenté 6,8 fois le chiffre d’affaires, soulignant la forte demande pour les produits de défense et aérospatiaux de la société.

General Dynamics avait indiqué en juillet que les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement s’atténuaient dans ses divisions Gulfstream et Marine, ce qui lui permettait d’accélérer la production et de réduire les retards de livraison.

Les livraisons trimestrielles d’avions Gulfstream sont passées à 40 appareils, contre 39 l’année dernière.

La société bénéficie d’une forte demande en jets d’affaires haut de gamme, les commandes aérospatiales ayant atteint 5 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que la hausse des dépenses de défense aux États-Unis et en Europe continue de soutenir les programmes d’acquisition et de modernisation dans l’ensemble de ses activités de défense.

General Dynamics a entamé le trimestre avec un carnet de commandes important, comprenant des jets d’affaires Gulfstream et des programmes navals à cycle long tels que les sous-marins des classes Columbia et Virginia.

Pour le trimestre clos le 4 octobre, la valeur totale estimée des contrats a grimpé à 270,7 milliards de dollars, contre 186,9 milliards trois mois plus tôt, les importants contrats remportés dans le domaine des sous-marins ayant contribué à faire grimper le carnet de commandes à un niveau record de 220,3 milliards de dollars, contre 136,5 milliards.

Le bénéfice du troisième trimestre, à 4,49 dollars par action, a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 4,13 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de près de 13% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 14,57 milliards de dollars, contre des estimations de 13,73 milliards de dollars.