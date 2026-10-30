 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

General Dynamics dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la bonne tenue des commandes de Gulfstream et du secteur naval
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 12:54

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout du ratio commandes/facturation au paragraphe 3, des livraisons Gulfstream au paragraphe 5 et de détails dans l'ensemble du texte)

General Dynamics GD.N vendredi a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d’affaires du troisième trimestre, grâce à un carnet de commandes bien rempli dans ses divisions d’avions d’affaires Gulfstream et de construction navale, ce qui a fait grimper le cours de l’action de ce sous-traitant du secteur de la défense d’environ 4% avant l’ouverture de la Bourse.

La société a enregistré un nouveau trimestre solide grâce à la hausse des livraisons de jets Gulfstream, à l’amélioration des marges dans le secteur aérospatial, aux progrès constants dans la production de sous-marins et à un carnet de commandes bien rempli.

Le total des commandes enregistrées au cours du trimestre a représenté 6,8 fois le chiffre d’affaires, soulignant la forte demande pour les produits de défense et aérospatiaux de la société.

General Dynamics avait indiqué en juillet que les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement s’atténuaient dans ses divisions Gulfstream et Marine, ce qui lui permettait d’accélérer la production et de réduire les retards de livraison.

Les livraisons trimestrielles d’avions Gulfstream sont passées à 40 appareils, contre 39 l’année dernière.

La société bénéficie d’une forte demande en jets d’affaires haut de gamme, les commandes aérospatiales ayant atteint 5 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que la hausse des dépenses de défense aux États-Unis et en Europe continue de soutenir les programmes d’acquisition et de modernisation dans l’ensemble de ses activités de défense.

General Dynamics a entamé le trimestre avec un carnet de commandes important, comprenant des jets d’affaires Gulfstream et des programmes navals à cycle long tels que les sous-marins des classes Columbia et Virginia.

Pour le trimestre clos le 4 octobre, la valeur totale estimée des contrats a grimpé à 270,7 milliards de dollars, contre 186,9 milliards trois mois plus tôt, les importants contrats remportés dans le domaine des sous-marins ayant contribué à faire grimper le carnet de commandes à un niveau record de 220,3 milliards de dollars, contre 136,5 milliards.

Le bénéfice du troisième trimestre, à 4,49 dollars par action, a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 4,13 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de près de 13% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 14,57 milliards de dollars, contre des estimations de 13,73 milliards de dollars.

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
371,010 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,9 -18,28%
CAC 40
7 969,73 0,00%
Pétrole Brent
117,14 +1,28%
TOTALENERGIES
85,38 +0,92%
SANOFI
80,09 +5,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank