General Dynamics dépasse les prévisions de résultats grâce à la bonne santé de ses activités aérospatiales et maritimes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique sur le ratio commandes/facturation et de détails sur la croissance du chiffre d'affaires par segment au paragraphe 12)

General Dynamics GD.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la bonne santé de ses segments aérospatial et naval.

Le sous-traitant de la défense a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 4,24 dollars, contre une estimation des analystes de 3,97 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le total des commandes enregistrées au cours du trimestre a représenté 1,4 fois le chiffre d’affaires, ce qui témoigne d’une forte demande pour les produits de défense et d’aérospatiale de l’entreprise.

“Nos activités ont enregistré de solides résultats au cours du trimestre, avec une croissance du chiffre d’affaires dans l’ensemble des quatre segments – notamment des hausses à deux chiffres du chiffre d’affaires et une progression notable des marges dans les secteurs de l’aérospatiale et des systèmes maritimes”, a déclaré la directrice générale Phebe Novakovic.

Pour le trimestre clos le 5 juillet, le chiffre d’affaires total a progressé de plus de 8 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 14,09 milliards de dollars, contre des estimations de 13,54 milliards de dollars.

Le segment Aérospatiale est resté un moteur clé du chiffre d’affaires, la marque Gulfstream ayant poursuivi la montée en puissance de la production de ses nouveaux jets d’affaires G700 et G800.

Le segment a enregistré une hausse de 15,1 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel pour le trimestre, tandis que les livraisons ont augmenté de trois unités pour atteindre 41 appareils.

Le G800, le tout dernier avion à très long rayon d’action de Gulfstream, est entré en service après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires, ce qui confirme les prévisions d’une hausse des livraisons et de la rentabilité tout au long de l’année.

Le segment Marine Systems de General Dynamics a connu une hausse de sa productivité au cours du trimestre, après s’être remis des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre, ce qui a contribué à soutenir la production des sous-marins des classes Columbia et Virginia sur son chantier naval Electric Boat.

Marine Systems a enregistré une hausse de 10,4 % de son chiffre d’affaires trimestriel par rapport à l’année précédente. Ce segment devrait continuer à bénéficier des plans de dépenses de défense américains et de la demande croissante en plateformes navales.

Alors que le segment Technologies a enregistré une hausse de 4,1 % de son chiffre d’affaires, la croissance du chiffre d’affaires du segment Combat Systems est restée pratiquement stable, à seulement 0,3 % en glissement annuel.