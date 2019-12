GENERAL DYNAMICS décroche un contrat titanesque avec l'US Navy

(AOF) - General Dynamics Electric Boat, une filiale de l'américain General Dynamics, a été désignée par l'US Navy comme principal bénéficiaire d'un contrat évalué à 22,2 milliards de dollars pour la construction de 9 nouveaux sous-marins de classe Virginia. Newport News Shipbuilding (groupe Huntington Ingalls Industries) est également associé à ce contrat. La construction débutera cette année et les livraisons s'étaleront entre 2025 et 2029.

