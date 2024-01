General Dynamics : baisse de son bénéfice net annuel

(AOF) - Le chiffre d'affaires 2023 de General Dynamics s'est élevé à 42,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,3% par rapport à 2022. Le bénéfice net du fabricant d'avions militaires a cependant reculé de 2,2% à 3,31 milliards de dollars. Son bénéfice d'exploitation a légèrement augmenté de 0,8% pour atteindre 4,24 milliards de dollars. Le bénéfice net par action dilué a baissé de 1,4% à 12,02 dollars. Au cours de cette année, le groupe a réduit sa dette de 1,2 milliard de dollars et a investi 904 millions de dollars en dépenses d'investissement.

Il a aussi versé 1,4 milliard de dollars de dividendes et utilisé 434 millions de dollars pour racheter des actions et terminer l'année 2023 avec 1,9 milliard de dollars de trésorerie et équivalents.

AOF - EN SAVOIR PLUS

