General Dynamics affiche une hausse de ses bénéfices grâce à Gulfstream et à ses activités maritimes, qui stimulent les commandes

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General Dynamics GD.N a annoncé vendredi une hausse de près de 16 % de son bénéfice au troisième trimestre, portée par les bons résultats de ses activités dans le domaine des jets d'affaires Gulfstream et de la construction navale.

Le bénéfice trimestriel de ce sous-traitant du secteur de la défense est passé à 4,49 dollars par action, contre 3,88 dollars il y a un an.