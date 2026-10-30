General Dynamics affiche une hausse de ses bénéfices grâce à Gulfstream et à ses activités maritimes, qui stimulent les commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
General Dynamics GD.N a annoncé vendredi une hausse de près de 16 % de son bénéfice au troisième trimestre, portée par les bons résultats de ses activités dans le domaine des jets d'affaires Gulfstream et de la construction navale.
Le bénéfice trimestriel de ce sous-traitant du secteur de la défense est passé à 4,49 dollars par action, contre 3,88 dollars il y a un an.
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