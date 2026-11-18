** Les actions de la société de génomique GeneDx WGS.O progressent de 3,1 % à 48,8 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que Katherine Stueland va quitter ses fonctions de directrice générale après avoir occupé ce poste pendant cinq ans

** Elle nomme Everett Cunningham pour succéder à Katherine Stueland au poste de directeur général, à compter du 15 décembre au plus tard

** WGS réaffirme également ses prévisions pour l'exercice 2026

** Les huit courtiers attribuent tous à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure; le cours-cible médian est de 84 $ – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 63,6 % depuis le début de l'année