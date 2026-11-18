** Les actions de la société de génomique GeneDx WGS.O progressent de 3,1 % à 48,8 dollars avant l'ouverture du marché
** La société annonce que Katherine Stueland va quitter ses fonctions de directrice générale après avoir occupé ce poste pendant cinq ans
** Elle nomme Everett Cunningham pour succéder à Katherine Stueland au poste de directeur général, à compter du 15 décembre au plus tard
** WGS réaffirme également ses prévisions pour l'exercice 2026
** Les huit courtiers attribuent tous à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure; le cours-cible médian est de 84 $ – données LSEG
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 63,6 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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