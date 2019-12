Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : vers une filialisation du portefeuille résidentiel Cercle Finance • 11/12/2019 à 07:34









(CercleFinance.com) - Gecina annonce lancer la filialisation de son portefeuille résidentiel, qui 'permettra le moment venu l'ouverture du capital de cette filiale, dont le contrôle sera conservé par Gecina, en faisant bénéficier aux futurs investisseurs de l'expérience du groupe'. Le patrimoine résidentiel de Gecina est aujourd'hui constitué de 6.000 logements représentant 409.000 m², valorisé à environ trois milliards d'euros, dont la majorité est localisée en région parisienne. La réalisation effective du projet restera soumise à l'approbation des actionnaires, lors de l'AGE devant se tenir en avril 2020. Gecina entend maintenir une allocation part du groupe de son patrimoine autour de 80% d'actifs de bureaux et 20% d'actifs résidentiel.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris -2.07%