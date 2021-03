Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : un immeuble commercialisé à Neuilly-sur-Seine Cercle Finance • 03/03/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Gecina annonce accueillir un expert en immobilier dans son immeuble situé au 96-104 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, avec la signature d'un bail de six ans ferme portant sur plus de 4000 m². Cette surface actuellement occupée, sera relouée dès le 1er juillet 2021, au lendemain du départ du locataire actuel, 'démontrant ainsi l'attractivité de l'actif et la capacité de Gecina à anticiper ses enjeux locatifs'. Cet immeuble restructuré en 2012 est constitué de trois bâtiments, reliés par une galerie et un bâtiment de liaison en structure bois pour distribuer l'ensemble des services communs - salles de réunion, cafétéria, restaurant - ouverts sur un patio avec un jardin intérieur.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +2.26%