Gecina : un bail renouvelé dans le quartier des affaires Cercle Finance • 07/07/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé mercredi que le cabinet d'avocats international Latham & Watkins avait renouvelé son bail portant sur 6.500 m2 de bureaux situés dans le 7ème arrondissement de Paris. Dans un communiqué, la société foncière explique que cet engagement pour une période de neuf années supplémentaires illustre l'appétence des entreprises pour des immeubles de qualité 'idéalement situés' au coeur de la capitale. Gecina met par ailleurs en avant sa base locataire 'solide' constituée à hauteur de plus de 80% par de grandes entreprises.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.04%