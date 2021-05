Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : transforme sa dette obligataire en Green Bonds Cercle Finance • 25/05/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - 100% de la dette obligataire de Gecina est désormais 'verdie' et transformée en Green Bonds, annonce ce soir l'entreprise. Gecina enregistre ainsi 'avec satisfaction' le vote positif des porteurs d'obligations appelés à voter afin de transformer 100% de son encours obligataire en encours vert, soit 5,6 milliards d'euros de Green Bonds. ' Ce programme innovant est une première. Elle fait de Gecina l'une des rares entreprises au monde à disposer d'un programme de financement obligataire en Euro entièrement vert', affirme Nicolas Dutreuil, directeur général adjoint en charge des finances de Gecina. 'Avec cette requalification de 100% de ses financements obligataires, ce sont donc désormais au global 82% des 10 milliards d'euros de financements du Groupe qui intègrent une composante RSE. Cela justifie amplement notre présence à l'indice CAC 40 ESG ', ajoute-t-il.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.31%