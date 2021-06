Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : termine dans le vert, l'avis d'un analyste Cercle Finance • 04/06/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert (+0,4%). Invest Securities maintient sa recommandation 'neutre' sur Gecina, tout en ajustant son objectif de cours de 123 à 120 euros en proportion de la révision de son RNR normatif (RNR 2025 de 6,80 euros) et sa perception du risque restant inchangée. 'L'avancée des commercialisations est encourageante, tandis que la polarisation entre localisations semble de plus en plus marquée et se fait sans contagion de la périphérie vers la capitale', note l'analyste après un contact avec la société immobilière. Invest Securities révise en légère baisse sa prévision de RNR 2021 de -1,8% à 5,30 euros, et prévient que 'la poursuite du recentrage stratégique, bien que bénéfique d'un point de vue qualitatif, pèsera sur les résultats'.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.42%