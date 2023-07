Gecina soutenu par le relèvement de ses perspectives

(AOF) - Gecina (+3,48% à 104 euros) figure parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à la faveur du relèvement de ses objectifs 2023. La foncière anticipe désormais une résultat récurrent net part du groupe compris entre 5,9 euros et 6 euros par action (vs de 5,8 à 5,9 euros initialement), soit une croissance de 6% à 8% par rapport à 2022 (vs de +4% à +6% initialement).

Gecina explique ce relèvement par des performances opérationnelles au-delà des attentes, des cessions réalisées relutives sur le résultat récurrent net et une maîtrise des charges opérationnelles dans un contexte d'inflation.

Sur la première partie de l'année, le résultat récurrent net part du groupe a progressé de 7,5% à 2,93 euros. Gecina a enregistré une croissance des revenus locatifs à périmètre constant de 6,9% à 332,9 millions d'euros. Elle a bénéficié d'une amélioration de l'occupation (+1,6%), d'un indexation qui s'affirme (+4,2%) et d'une réversion locative (+1,1%).

Depuis le début de l'année, la structure de la dette de Gecina a été renforcée encore sous l'effet d'un volume de cessions important, contribuant ainsi à l'amélioration de l'ensemble des caractéristiques de la dette du groupe. La réduction de la dette nette à 6,3 milliards d'euros à fin juin 2023 contre 7,2 milliards d'euros à fin décembre 2022 notamment à la suite des cessions réalisées au premier semestre, conforte ainsi le LTV - équivalent du taux d'endettement - autour de 32%.

L'actif net réévalué de continuation a reculé de 6% à 161,4 euros par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième foncière européenne, 1ère foncière européenne de bureaux, 1er acteur intégré de résidences étudiantes et 1er parc résidentiel privé parisien ;

- Patrimoine de 20,1 Mds€, à 80 % dans les bureaux (dont 52% à Paris), 17 % dans le résidentiel traditionnel ou étudiant et le reste dans les hôtels ;

- Modèle d'affaires capitalisant sur la centralité et la rareté des actifs parisiens, la haute qualité servicielle adaptée à l'évolution des usages et l'expérience pionnière en innovation durable ;

- Capital ouvert (Ivanhoé Cambridge en détenant 15,1%, Predica 13,7 % et Norges Bank 9,4 %), Jérôme Brunel présidant le conseil d'administration de 10 membres et Beñat Ortega étant directeur général ;

- Endettement maîtrisé, noté A–, le ratio de dette LTV à 33,7, avec 4,6 Mds€de liquidités et une couverture à 80 % de la dette jusqu’à 2028.

Enjeux

- Stratégie de création de valeur :

- tirée par la normalisation des taux d’occupation, l’indexation des loyers,

- livraison de 33 projets d’ici 2026, dont 2en 2023 à potentiel locatif additionnel ;

- Stratégie d'open innovation structurée par la direction R&D et Innovation depuis 2019 :

- écosystème autour de la ville durable et de technologies immobilières (fonds d'innovation, start-up, fournisseurs innovants...),

- canal de distribution YouFirst couvrant toutes les offres commerciales ;

- Stratégie environnementale CANOP 2030 visant la neutralité carbone :

- avec objectif intermédiaire 2025 : recul, vs 2019, de 55 % des émissions carbone et de 28 % de la consommation d’énergie,

- via l’industrialisation des solutions bas-carbone, le recours aux énergies renouvelables et les rénovations du parc existant,

- totalité de la dette transformée en emprunts « verts » et rémunérations de long terme liées à la réduction de la facture énergétique des bâtiments ;

- Qualité du portefeuille à 85 % dans Paris, Neuilly, Levallois, Boulogne-Billancourt et Issy ;

- Pipeline fourni de 2,8 Msd€, à 91 % dans Paris, son croissant ouest et La Défense, donnant une bonne visibilité des loyers futurs d’ici 2025, en hausse dès 2023 ;

- Impact positif de l’indexation des loyers sur l’inflation.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 183,8 €, donnée-clé à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des immeubles (92,8 %), indicateur du marché immobilier, de la vitesse de commercialisation et des stocks ;

- Après une progression de 4,4 % des revenus locatifs, objectif 2023 d’une hausse du résultat net par action de 5,8 à 5,9 € ;

- Dividende de 5,3 €

