Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 17/12/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - Gecina s'adjuge 2% avec le soutien de propos de Berenberg qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre du groupe immobilier avec un objectif de cours remonté de 130 à 145 euros, jugeant que la valeur du portefeuille 'restera résiliente'. 'Les rendements prime des immeubles de bureaux du centre de Paris sont restés remarquablement stables à 2,8% à fin septembre', pointe le broker, notant que les actifs de Gecina sont majoritairement situés au centre de Paris et de bonne qualité dans l'ensemble.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +1.42%