Gecina : 'situation financière particulièrement solide'

(CercleFinance.com) - Face à l'épidémie de coronavirus, Gecina rappelle bénéficier d'une 'situation financière particulièrement solide' avec notamment un volume de trésorerie et de lignes de crédit non tirées qui permet de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu'à fin 2023. Concernant les TPE et les PME de secteurs dont l'activité est interrompue, il indique que le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril, et pour les périodes postérieures d'arrêt d'activité imposées par l'arrêté du 15 mars. Par ailleurs, Gecina propose aux pouvoirs publics de mettre à disposition des logements étudiants libérés par la fermeture des universités et des écoles notamment pour des personnels soignants, ou des publics fragiles impactés par le confinement.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris -5.85%