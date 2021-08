Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : signe un bail d'une surface de 2 700 m² information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 18:03









(CercleFinance.com) - Gecina signe avec un grand cabinet de recrutement international un bail en l'état futur d'achèvement portant sur une surface de 2 700 m². Ce nouveau bail d'une durée de 9 ans ferme porte sur une partie de l'immeuble situé au 6/8 rue de Pergolèse à Paris dans le 16ème arrondissement. Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter de la livraison de l'immeuble, mi 2022.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.22%