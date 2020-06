Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : signature pour 1300 m2 de bureaux Cercle Finance • 16/06/2020 à 09:06









(CercleFinance.com) - Gecina annonce la commercialisation de 1300 m2 au 27 rue de la Ville l'Evêque dans le QCA parisien. Le groupe va accueillir dans cet immeuble une société du CAC40. Les plateaux seront mis à disposition fin août 2020 à la suite d'un programme de travaux permettant de repositionner l'immeuble aux meilleurs standards de marché. Valérie Britay, Directrice exécutive Bureaux a déclaré : ' Cette signature traduit à la fois la mobilisation des équipes de Gecina, dans un contexte sanitaire complexe et également la dynamique du marché qui reste favorable, notamment dans les zones les plus centrales de la Région parisienne '.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.94%