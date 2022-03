Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: signature de deux baux dans les Hauts-de-Seine information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 18:28









(CercleFinance.com) - Gecina annonce la signature d'un bail de 9 ans ferme avec 'un groupe leader sur le marché européen de la coiffure' portant sur une surface de 3800 m2 à Neuilly-sur-Seine.



Cette surface actuellement occupée sera relouée dès le 1er juillet 2022, au lendemain du départ du locataire actuel.



Par ailleurs, Gecina annonce que la partie supérieure (du R6 au R19) de la tour Horizons à Boulogne-Billancourt accueillera 'un grand groupe français coté au CAC 40' à compter du 30 septembre 2022. Le bail d'une durée de 9 ans porte sur une surface de plus de 3 000 m².



'Ce nouveau bail constitue une première transaction en amont de la réception des travaux en cours dans le bâtiment', précise Gecina.





