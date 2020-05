Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : signature de baux en région parisienne Cercle Finance • 05/05/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Gecina annonce accueillir dans l'immeuble D de l'ensemble Biopark (13ème arrondissement de Paris), le groupe américain de services biopharmaceutiques Parexel International, avec la signature d'un bail de six ans ferme qui prendra effet début septembre pour 1.800 m². Le groupe immobilier indique avoir également signé cette semaine plusieurs nouveaux baux sur le Campus Tertiaire Cergy-Saint Christophe auprès du Groupe La Poste et du Groupe ENSUP pour une surface de plus de 1.800 m².

