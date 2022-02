Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: RRN 2021 en ligne avec son objectif information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - Gecina publie au titre 2021 un résultat récurrent net (RRN) de 5,32 euros par action, en ligne avec son objectif qui s'entendait pourtant initialement hors cessions, et un ANR EPRA de continuation de 176,3 euros par action à fin 2021, en hausse de 3,7% sur un an.



'Les effets des cessions sur le RRN ont été intégralement compensés par les premiers effets des solides réalisations opérationnelles dans un marché en reprise sur les zones de prédilection de Gecina, ainsi que par l'optimisation des frais financiers', précise la foncière.



Un dividende de 5,3 euros par action sera proposé au titre de 2021. Pour 2022, Gecina anticipe une croissance à périmètre constant des revenus locatifs autour de 3%, ainsi qu'un RRN par action en hausse de 3% à environ 5,5 euros (soit +5% retraité des cessions réalisées en 2021).





Valeurs associées GECINA Euronext Paris +2.12%