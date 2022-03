Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: retrouve du soutien à 105E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 14:14









(CercleFinance.com) - Gecina a ricoché le 17 mars sous 113E, retrouve du soutien à 105E et remonte aussitôt vers 109,75E (ex-plancher du 8 février).

Le titre qui dessine l'ébauche d'une figure de retournement haussier en 'tasse avec anse' pourrait ensuite s'élancer en direction des 116E.





Valeurs associées GECINA Euronext Paris +4.78%