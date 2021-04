Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : requalification de l'encours en obligations vertes Cercle Finance • 15/04/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Gecina annonce le lancement de la requalification de l'intégralité de son encours de dette obligataire en obligations vertes, renforçant ainsi la convergence entre sa performance environnementale et sa structure financière. L'ensemble de l'encours obligataire a vocation à devenir des 'Green Bonds' : les émissions existantes (soit 5,6 milliards d'euros) grâce à leur requalification ainsi que toutes les émissions obligataires futures qui seront émises sous ce format. Ce programme offrira également la possibilité d'émettre dans le futur des émissions dites SLB (Sustainability-Linked Bonds) dont le taux d'intérêt sera indexé sur l'atteinte d'objectifs d'empreinte carbone au niveau de l'ensemble du groupe immobilier.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.21%