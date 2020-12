GECINA renouvelle deux baux avec ORANGE

Avec le renouvellement de ces deux baux, le Groupe Gecina a d'ores et déjà anticipé 75 % des échéances locatives de l'année 2021 pour ses immeubles situés en dehors de Paris et Neuilly-Sur-Seine.

À Montrouge, le groupe Orange a renouvelé un bail à échéance du 31 décembre 2020 pour une durée de 6 ans, sur une surface de 6 476 mètres carrés dans un immeuble indépendant connecté au métro et au RER.

(AOF) - Gecina a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe Orange pour renouveler deux baux portant sur deux actifs totalisant plus de 50 000 mètres carrés situés à Arcueil (Val-de-Marne) et Montrouge (Hauts-de-Seine). Sur son immeuble de bureaux de 44 000 mètres carrés situé à Arcueil, Gecina a renouvelé avec le groupe Orange un bail portant sur la totalité des surfaces pour une période de 12 ans ferme.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.