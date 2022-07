Gecina: relèvement de l'objectif de RRN pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - En dépit d'une remontée des taux d'intérêts plus rapide qu'attendue, Gecina relève son objectif de Résultat Récurrent Net (RRN) par action pour l'année 2022 à 5,55 euros, soit +7% hors effets des cessions par rapport à 2021 (et +4,3% en les incluant).



Pour les six premiers mois de l'année, il publie un RRN par action de 2,73 euros, en hausse de +3,9% hors effets de cessions 2021 (-0,7% en les incluant), ainsi qu'un ANR NTA de 181,2 euros par action à fin juin, en hausse de 3% sur six mois et de 5% sur un an.



Le groupe immobilier a vu ses loyers bruts augmenter de 3% à périmètre constant à 308,2 millions d'euros, traduisant l'amélioration du taux d'occupation sur toutes ses classes d'actifs (+110 points de base sur six mois) et les premières hausses de l'indexation.