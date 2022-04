Gecina réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - Gecina a fait état de loyers bruts à 153,3 millions d'euros, en hausse de 2,2% à périmètre constant au premier trimestre. " Une croissance des revenus locatifs à périmètre constant reflétant l’amélioration des taux d’occupation sur l’ensemble des classes d’actifs, et les prémices du retour progressif de l’indexation ", a expliqué le groupe immobilier. A périmètre courant, les loyers s’inscrivent en baisse de 3% (-4,8 millions d'euros) principalement sous les effets des cessions réalisées sur le bureau courant 2021.

" Les solides performances opérationnelles enregistrées par Gecina depuis le début de l'année et la bonne tenue des marchés tertiaires de référence du groupe confirment à ce stade la confiance du groupe quant à l'atteinte de son objectif de croissance du Résultat Récurent Net part du Groupe par action " a indiqué la société à propos de ses perspectives.

Le RRN par action est ainsi toujours attendu en 2022 de l'ordre de 5,50 euros, en hausse de 3,3% sur la base 2021 publiée.

