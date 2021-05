Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : protocole d'accord avec Louis Vuitton Cercle Finance • 10/05/2021 à 18:00









(CercleFinance.com) - Gecina annonce la signature d'un protocole d'accord avec Louis Vuitton pour un nouveau bail de 18 ans au 101 avenue des Champs-Elysées, à l'angle des avenues George V et des Champs-Elysées. Cet immeuble accueille depuis 1995 Louis Vuitton. Afin de pouvoir réaliser des travaux d'envergure dans ces locaux, Louis Vuitton et Gecina s'engagent dans un nouveau bail portant sur la location de l'ensemble des surfaces, soit près de 10 000 m² (dont environ 6 000 m² de commerces), sur une durée ferme de 18 ans. ' Avec ces travaux, Louis Vuitton améliorera sensiblement la performance énergétique de l'immeuble pour s'inscrire dans le plan CAN0P-2030 de Gecina, visant à atteindre la neutralité carbone dès 2030 sur l'ensemble de son patrimoine en exploitation ' indique le groupe.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +2.04%