Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : promesse de vente sur un immeuble à Montrouge Cercle Finance • 02/12/2019 à 18:33









(CercleFinance.com) - Gecina annonce ce soir avoir signé avec La Française pour le compte de l'ERAFP et de SCPI, une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble 'Park Azur', situé à Montrouge pour un prix de 185 millions d'euros hors droits. L'acte définitif de cession devrait être signé d'ici la fin de l'année 2019. 'Cet actif de bureaux qui développe près de 24.000 m2 est intégralement loué au Centre National pour la Recherche Nucléaire (Groupe EDF) avec un bail ferme de 8 ans', explique Gecina.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris -0.89%