Gecina: progression de 8% du RRN annuel

(CercleFinance.com) - Gecina fait part d'un résultat récurrent net (RRN) par action pour 2023 en progression de 8,2% à 6,01 euros, au-dessus de sa guidance, et indique l'attendre en 2024 entre 6,35 et 6,40 euros (soit une hausse de 5,5 à 6,5%).



Sur l'année écoulée, il revendique notamment une croissance des loyers de 6,5% (dont +6,1% en organique), ainsi que des charges opérationnelles et de structure sous contrôle malgré l'inflation, permettant un EBITDA en hausse de 7,8%.



La solidité des agrégats de Gecina en 2023 et la confiance du groupe immobilier dans ses perspectives lui permettent de soumettre à l'AG des actionnaires le paiement d'un dividende en numéraire de 5,3 euros par action au titre de 2023.





Valeurs associées GECINA Euronext Paris -3.71%