Gecina : prise d'un bail par Boston Consulting Group

(CercleFinance.com) - Gecina annonce que Boston Consulting Group a pris à bail 80% des surfaces de l1ve au 75 avenue de la Grande Armée à Paris, soit 20.500 m² de bureaux et 3.000 m² de services. Ce bail d'une durée ferme de 12 ans prendra effet au plus tard au quatrième trimestre 2022. Cet immeuble est actuellement en cours de restructuration en économie circulaire, avec 394 tonnes d'émissions de CO2 évitées grâce au réemploi de 81 tonnes de matériaux. Il en lice en finale des MIPIM Awards 2020 dans la catégorie 'Best Futura Project'.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris 0.00%