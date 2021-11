Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : prend acte du départ de Jean-Louis Missika du COP information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Gecina annonce 'prendre acte' de la démission de Jean-Louis Missika du Comité d'Orientation et de Prospective, à la suite de l'avis rendu par la Commission de Déontologie des élus du Conseil de Paris (CDCP). 'Gecina tient à rappeler avec force que le Groupe n'a jamais bénéficié de décisions favorables susceptibles de relever d'une situation de conflit d'intérêts. Par ailleurs, Gecina n'a jamais remporté d'appels à concours de la Mairie de Paris lorsque Jean-Louis Missika était en fonction', indique la société. Créé en avril 2021 et rassemblant 'des expertsaux compétences variées', le Comité d'Orientation et de Prospective (COP) a pour mission de nourrir la réflexion de Gecina sur les grandes dynamiques à l'oeuvre dans le marché en pleine transformation de l'immobilier.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.67%