Gecina : pré-commercialisation de l'immeuble Biopark

(CercleFinance.com) - Gecina annonce accueillir un groupement d'acteurs de premier plan dans le domaine des biotechnologies, du digital et de la santé sur son immeuble Biopark situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Le groupe immobilier précise que le bail de neuf ans ferme porte sur l'intégralité des surfaces du bâtiment E, soit environ 6.400 m², qui seront mis à la disposition du locataire à compter du 1er septembre 2021. Actuellement en cours de restructuration, le bâtiment E de l'ensemble immobilier Biopark est un immeuble indépendant conçu pour développer la créativité. Il vise les labels et certifications HQE et BiodiverCity.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.22%