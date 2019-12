GECINA porte ses cessions à près de 1 milliard d'euros depuis le 1er janvier

Depuis le début de l'année, le groupe immobilier spécialisé dans les bureaux, les résidences et les logements étudiants a réalisé 984 millions d'euros de cessions, actées ou sous promesses, avec une prime moyenne sur les expertises de l'ordre de 12 %.

(AOF) - Gecina a signé avec La Française pour le compte de l'ERAFP et de SCPI, une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble "Park Azur" situé à Montrouge pour un prix de 185 millions d'euros hors droits. L'acte définitif de cession devrait être signé d'ici la fin de l'année 2019. Cet actif de bureaux qui développe près de 24 000 mètres carrés est intégralement loué au Centre National pour la Recherche Nucléaire (Groupe EDF) avec un bail ferme de huit ans.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.