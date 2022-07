Gecina plus optimiste sur son résultat récurrent net par action 2022

(AOF) - Dans ce contexte de bonnes performances opérationnelles au premier semestre et en dépit d’une remontée des taux d’intérêts plus rapide qu’attendu, l’objectif de résultat récurrent net par action pour l’année 2022 de Gecina a été revu à la hausse à 5,55 euros, soit une hausse de 7% hors effets des cessions par rapport à 2021 (et +4,3% en les incluant). Il était auparavant anticipé à 5,50 euros, en hausse de 3,3% sur la base 2021 publiée.

Sur les 6 premiers mois de l'année, le résultat récurrent net par action a progressé de 3,9% hors effets de cessions 2021 (-0,7% en les incluant) à 2,73 euros.

Les loyers bruts sont en hausse de 3% à périmètre constant à 308,2 millions d'euros. Ils sont en recul de 1% en données publiées.

A fin juin 2022, Gecina présente un ratio d'endettement LTV à 31,9 % droits inclus (33,8% hors droits), soit une baisse de 1,5 point sur un an, bénéficiant principalement des cessions réalisées ces 12 derniers mois, de la hausse de la valeur du patrimoine à périmètre constant et de la création de valeur sur les actifs en développement.

L'actif net réévalué EPRA de continuation (NTA) a progressé 3% sur 6 mois à 181,2 euros par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième foncière européenne, 1ère foncière européenne de bureaux, 1er acteur intégré de résidences étudiantes et 1er parc résidentiel privé parisien ;

- Patrimoine de 20,3 Mds€, à 79 % dans les bureaux (dont 52% à Paris) et 18 % dans le résidentiel traditionnel ou étudiant et le reste dans les hôtels ;

- Modèle d'affaires capitalisant sur la centralité et la rareté des actifs parisiens, la haute qualité servicielle adaptée à l'évolution des usages et l'expérience pionnière en innovation durable ;

- Capital ouvert (Ivanhoé Cambridge en détenant 15,1%, Predica 13,7 % et Norges Bank 9,4 %), Jérôme Brunel présidant le conseil d'administration de 11 membres et Méka Brunel étant directrice générale ;

- Endettement maîtrisé, noté A–, le ratio de dette LTV reculant régulièrement à 32,3 %.

Enjeux

- Stratégie de création de valeur : tirée par la normalisation des taux d’occupation, l’indexation des loyers / livraison de 33 projets d’ici 2026, dont 3 en 2022 avec un potentiel locatif additionnel de 120 à 130 M€ ;

- Stratégie d'open innovation structurée par la direction R&D et Innovation depuis 2019 : écosystème autour de la ville durable et de technologies immobilières (fonds d'innovation, start-up, fournisseurs innovants...), canal de distribution YouFirst couvrant toutes les offres commerciales ;

- Stratégie environnementale CANOP 2030 visant la neutralité carbone : avec objectif intermédiaire 2025 : recul, vs 2019, de 55 % des émissions carbone et de 28 % de la consommation d’énergie, via l’industrialisation des solutions bas-carbone, le recours aux énergies renouvelables et les rénovations du parc existant / totalité de la dette transformée en emprunts « verts » et rémunérations de long terme liées à la réduction de la facture énergétique des bâtiments ;

- Renforcement du patrimoine de logements en partenariat avec Nexity ;

- Pipeline fourni de 3,7Msd€, à 91 % dans Paris, son croissant ouest et La Défense, donnant une bonne visibilité des loyers futurs –plus de 130 à 140 M€ d’ici 2024 ;

Défis

- Forte corrélation boursière aux taux d’intérêt et à l’environnement réglementaire ;

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 5,16 €, donnée-clé à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des immeubles (92 %), indicateur du marché immobilier, de la vitesse de commercialisation des logements et des stocks ;

- Objectif 2022 d’un résultat net par action de 5,5 € ;

- Dividende 2021 de 5,3 €.

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.