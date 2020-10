Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : partenariat dans le logement avec Nexity Cercle Finance • 02/10/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec le promoteur immobilier Nexity visant à répondre au manque de logements en France. Les deux groupes indiquent avoir conclu un accord prévoyant le développement de 4.000 nouveaux logements sur quatre ans à Paris, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales françaises, pour le compte de la filiale résidentielle de Gecina. Les opérations développées privilégieront les constructions bas-carbone, notamment en bois et le recours à l'économie circulaire, précisent les deux partenaires dans leur communiqué. L'accord doit se traduire par la création d'une société commune de co-promotion détenue à 60% par Nexity et à 40% par Gecina.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -1.06%