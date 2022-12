Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: obtient la note A dans le classement du CDP information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 18:21









(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir été reconnue pour son 'leadership en matière de transparence et de performance sur le changement climatique' par le CDP Climate Change (Carbon Disclosure Project).



La foncière progresse également au classement GRESB avec un score global de 94/100 et voit sa note AAA renouvelée par l'agence MSCI.



La publication des notations CDP Climate Change intègre ainsi Gecina dans le cercle restreint des entreprises ayant obtenu la note 'A' au classement du changement climatique.



Gecina rapporte faire ainsi partie des 24 entreprises françaises qui figurent dans cette liste annuelle des leaders climatiques du CDP.









Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.46%