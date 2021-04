Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : objectif de résultat réitéré pour 2021 Cercle Finance • 23/04/2021 à 09:31









(CercleFinance.com) - Gecina a réitéré jeudi ses objectifs pour l'exercice 2021 après avoir enregistré une 'solide' performance au cours du premier trimestre La société foncière a annoncé hier soir que ses revenus locatifs avaient augmenté de 1,3% à périmètre constant sur les trois premiers mois de l'année. Une performance locative décrite comme 'solide' sachant que le premier trimestre 2020 n'intégrait pas encore les effets de la crise sanitaire. Dans ces conditions, la foncière dit maintenir sa prévision d'un résultat récurrent net part du groupe de l'ordre de 5,3 euros par action cette année, hors effets potentiels des cessions ou acquisitions non sécurisées à date. L'action Gecina s'inscrivait en repli de 0,7% vendredi matin à la Bourse de Paris suite à la parution de ces chiffres.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.53%