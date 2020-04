Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : nouveau président du conseil d'administration Cercle Finance • 24/04/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Gecina indique qu'à l'issue de l'assemblée générale mixte, tenue à huis clos, son conseil d'administration a nommé Jérôme Brunel, président du conseil en remplacement de Bernard Carayon dont le mandat de président arrivait à échéance. Bernard Carayon conserve ses fonctions d'administrateur au sein du conseil. Jérôme Brunel était secrétaire général du groupe Crédit Agricole SA, jusqu'à son départ à la retraite au 31 décembre 2019. Par ailleurs, le conseil d'administration de Gecina a décidé la constitution de deux nouveaux comités, à savoir un comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et un comité Conformité et Ethique.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.99%