Gecina : nouveau bail signé pour l'immeuble Adamas

(CercleFinance.com) - Gecina fait part de la signature d'un bail de neuf ans ferme avec le groupe danois ISS portant sur plus de 4.000 m² dans l'immeuble Adamas à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Le locataire y installera les équipes de son siège français à compter de mars 2022. D'une surface d'environ 10.500 m², cet immeuble situé dans le quartier du Faubourg de l'Arche à La Défense, propose une offre d'espaces de travail classiques, des espaces déjà aménagés et des services à la carte. L'immeuble a fait l'objet d'une rénovation achevée au mois d'avril 2021. 'Avec GazelEnergie déjà locataire, ce nouveau bail porte à 66% le taux de commercialisation d'Adamas', précise le groupe immobilier.

