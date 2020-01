Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : noté A dans le classement du CDP Cercle Finance • 22/01/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - Gecina indique faire partie des 22 entreprises françaises qui figurent cette année dans la liste des leaders climatiques de l'ONG CDP (Carbon Disclosure Project), organisme international de référence en matière de changement climatique. 'Cette note de A salue la performance significative de Gecina, dont les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 32% en moyenne par rapport à 2008, en ligne avec son objectif de neutralité carbone d'ici 2050', affirme le groupe immobilier.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris 0.00%