Gecina : nominations dans la direction résidentielle

(CercleFinance.com) - Gecina annonce la nomination de Pierre-Emmanuel Bandioli comme directeur exécutif résidentiel à compter du 1er septembre. Ayant rejoint le groupe immobilier en 2019 au poste de directeur des résidences étudiants, il continuera de diriger YouFirst Campus. Trois nouvelles promotions complètent la nouvelle organisation de la direction résidentielle, à savoir Béatrice Judel comme directrice commerciale, Nicolas Broband, directeur du pilotage stratégique résidentiel, et Amaury Blaire, directeur de YouFirst Residence. Ces quatre nominations interviennent dans le cadre de la poursuite de la transformation de l'activité résidentielle du groupe et du renforcement du développement de son patrimoine de logements pour les classes moyennes dans les grandes métropoles françaises.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.19%