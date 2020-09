Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : nomination d'un nouveau directeur exécutif Cercle Finance • 17/09/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Gecina annonce ce soir le renforcement de sa direction résidentielle avec la nomination de Thomas Degos, ancien préfet et ancien directeur général des services de la Métropole du Grand Paris, en tant que directeur exécutif résidentiel. 'Franck Lirzin est nommé Directeur Exécutif Adjoint aux côtés de Thomas Degos renforçant ainsi l'organisation de la direction', précise le groupe.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.44%