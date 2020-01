Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : nomination d'un censeur au conseil Cercle Finance • 21/01/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Gecina indique que son conseil d'administration a procédé le 20 janvier à la nomination en tant que censeur de Jérôme Brunel pour une durée de trois années. Il était secrétaire général de Crédit Agricole jusqu'à son départ à la retraite au 31 décembre 2019. 'Les compétences de Jérôme Brunel, en particulier en matière de gouvernance, RSE et affaires publiques, représentent un atout complémentaire fort des compétences existantes dans le conseil d'administration de Gecina', commente le groupe immobilier. Cette nomination, qui fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale du 23 avril, s'inscrit dans le cadre d'un potentiel mandat d'administrateur de Jérôme Brunel qui sera proposé au vote de cette assemblée.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris 0.00%