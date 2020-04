Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : modération du dividende pour 2019 Cercle Finance • 01/04/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - Gecina indique que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale la limitation de son dividende payé au titre de 2019 de 5,60 à 5,30 euros par action, ce montant couvrant les obligations légales du régime SIIC s'appliquant à la Société. Un acompte de 2,80 euros ayant déjà été payé le 6 mars, le solde de 2,50 euros par action sera payé en numéraire le 3 juillet prochain sous réserve de l'approbation de cette disposition par l'assemblée générale mixte. Cette dernière se tiendra d'ailleurs, le 23 avril, à huis clos sans la présence physique de ses actionnaires, en raison du contexte d'épidémie de coronavirus. Enfin, face aux incertitudes actuelles, le groupe immobilier suspend sa guidance pour 2020.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris -2.07%