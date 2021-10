Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : mis à l'honneur pour l'égalité homme-femme information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Gecina annonce ce soir se retrouver pour la cinquième année consécutive en tête du palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des sociétés du SBF 120. ' Cette première place conservée depuis cinq ans montre que l'égalité homme-femme est un point d'attention très important chez Gecina. Cet engagement sans faille s'inscrit dans le temps long et fait, à proprement parler, partie de l'ADN de l'entreprise', a réagi Méka Brunel, administratrice directrice générale de Gecina. Gecina précise que son Conseil d'Administration compte 50% de femmes (censeur inclus) et que la mixité est respectée au Comité Exécutif avec plus de 45% de femmes (5 sur 11 membres) et au Comité de Direction avec 35% de femmes. Par ailleurs, Gecina compte également 46,3% de femmes cadres ' Managers hiérarchiques '.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -1.23%