Gecina maintient son objectif annuel de résultat net récurrent par action de 5,3 euros

(AOF) - A l'occasion de son point d'activité 9 mois, Gecina a indiqué revendiquer 541 millions d'euros de cessions finalisées ou sous promesses à fin septembre; 8,1% au-dessus des valeurs à fin décembre 2020. Les solides réalisations opérationnelles et financières observées depuis le début de l'année et la bonne tenue des marchés de référence du groupe permettent de maintenir une anticipation du résultat net récurrent par action de 5,3 euros, alors que la prévision initiale s'entendait hors effets des cessions ou acquisitions potentielles.

