GECINA loue plus de 4 000 m² à Neuilly-sur-Seine

(AOF) - Gecina a signé avec un expert en immobilier un bail de 6 ans ferme portant sur plus de 4 000 m² dans son immeuble situé au 96-104 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Cette surface actuellement occupée, sera relouée dès le 1er juillet 2021, au lendemain du départ du locataire actuel, "démontrant ainsi l'attractivité de l'actif et la capacité de Gecina à anticiper ses enjeux locatifs", a souligné le groupe dans un communiqué.

Points clés

- Quatrième foncière européenne, 1ère foncière européenne de bureaux, 1er acteur intégré de résidences étudiantes et 1er parc résidentiel privé parisien ;

- Patrimoine de 20,1 Mds€, dont 16,5 Mds€ de bureaux et 3,4 Mds€ de résidentiel et logements étudiants, concentré sur l'Ile-de-France (97 % pour les bureaux dont 63 % dans Paris et respectivement 98 % et 77 % pour le résidentiel) ;

- Modèle d'affaires capitalisant sur la centralité et la rareté des actifs parisiens, la haute qualité servicielle adaptée à l'évolution des usages et l'expérience pionnière en innovation durable ;

- Capital ouvert (Ivanhoé Cambridge en détenant 15,4 %, Predica 13,2 % et Norges Bank 9,1 %, Méka Brunel étant directrice générale et Bernard Carayon président du conseil d'administration de 10 membres.

- Endettement maîtrisé, relevé à A- par Standard & Poor's, la totalité des échéances de crédit étant couvertes jusqu'en 2023 et le ratio de dette LTV ayant reculé à 33,5 %.

Enjeux

- Stratégie « Total return » fondée sur l'analyse du revenu global, avec trois leviers d'accélération - optimisation de l'allocation du capital, amélioration de la rentabilité du portefeuille de diversifications et redéfinition des priorités autour des leviers opérationnels de création de valeur, visant à une croissance moyenne du résultat récurrent net de l'ordre de +5% à +7% entre 2018 et 2021 ;

- Stratégie d'open innovation structurée par la direction R&D et Innovation depuis 2019 :

- écosystème autour de la ville durable et de technologies immobilières (fonds d'innovation, start-up, fournisseurs innovants...),

- canal de distribution YouFirst couvrant toutes les offres commerciales ;

- Stratégie environnementale classée au + haut niveau assise sur 4 piliers :

- biodiversité par la végétalisation des immeubles,

- économie circulaire -gestion des déchets et revente d'équipements et matériaux,

- bas carbone : recul des émissions de Co2du patrimoine d'exploitation à 22 KgCO2/m2 en 2020 et 14 en 2030 contre 35 en 2008, fonds carbone,

- Publication fin 2020 de la « raison d'être » de la société ;

- Renforcement du patrimoine de logements en partenariat avec Nexity ;

- Après programme de cessions de 1,2M€, pipeline fourni de 3,7Msd€, à 91 % dans Paris, son croissant ouest et La Défense, donnant une bonne visibilité des loyers futurs -plus de 130 à 140 M€ d'ici 2024 ;

Défis

- Forte corrélation boursière aux taux d'intérêt et à l'environnement réglementaire ;

- Evolution de l'actif net réévalué ou ANR, en hausse à 191,7 € à fin juin, donnée-clé du secteur foncier en Bourse, à comparer au cours de Bourse ;

- Evolution du taux d'occupation des immeubles (93,5 % à fin septembre), indicateur du marché immobilier, de la vitesse de commercialisation des logements et des stocks ;

- Poursuite du litige judiciaire en Espagne avec Abanca ;

- Impact de la pandémie : hausse de 2,7 % des loyers dans le bureau à fin septembre ;

- Réaction à la pandémie : maintien de l'ouverture de tous les immeubles, filialisation du patrimoine résidentiel, dynamisme des cessions et recommercialisation ;

- Objectif 2020 relevé pour un résultat par action à 5,7 €, avec une croissance des bureaux de 3 %.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.