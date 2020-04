Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : les loyers bruts en hausse de +3,7% au T1 Cercle Finance • 24/04/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Le groupe Gecina revendique ce matin des loyer bruts, au 31 mars 2020 (trois premiers mois de l'exercice), de 168,1 millions d'euros, en hausse de +2,4%. A périmètre constant, la hausse s'affiche à +3,7%. 'Les incertitudes actuelles ne permettent pas à ce stade d'appréhender avec précision les conséquences de la crise sanitaire. Gecina a suspendu le 31 mars 2020 sa guidance pour l'année', rappelle le groupe.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.09%