Gecina: le titre se replie malgré un 3ème trimestre 'record'

(CercleFinance.com) - Le titre Gecina perd du terrain jeudi en Bourse de Paris bien que la société foncière a fait état hier soir d'une activité locative 'record' au titre du 3ème trimestre.



A périmètre courant, les loyers du groupe d'immobilier s'inscrivent en hausse de 7,3% pour totaliser 496,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en accélération par rapport à 2022 (+2%).



A périmètre constant, l'accélération de la performance ressort au-delà de la performance publiée à fin 2022, avec une croissance des loyers de 6,1% au global contre +4,4% en fin d'année dernière.



A en croire les analystes de Berenberg, à l'achat sur le titre, ces bons chiffres constituent une base solide en perspective de l'exercice 2024.



'C'est une bonne chose que Gecina se soit concentrée, ces dernières années, sur des immeubles situés dans le centre de Paris, ce qui lui permet de bénéficier de la relative pénurie de bureaux modernes et efficients d'un point de vue énergétique', explique le bureau d'études.



'Nous continuons d'être positifs sur la valeur au vu de la solidité de sa structure bilantielle, de la forte rotation de ses actifs cette année et des robustes performances de ses bureaux', renchérissent les équipes de Degroof Petercam, elles aussi à l'achat sur le titre.



A noter que Gecina a confirmé sa prévision d'un résultat récurrent net part du groupe entre 5,9 et six euros par action en 2023, soit une hausse de 6% à 8%.



En dépit de cette publication solide, le titre Gecina perdait 0,9% jeudi matin en Bourse de Paris. Il cède 3% depuis le début de l'année.





